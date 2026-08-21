EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die ASML NV-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 94.51 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ASML NV-Aktie investiert, befänden sich nun 105.809 ASML NV-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.08.2026 159’284.73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1’505.40 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 1’492.85 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte ASML NV einen Börsenwert von 581.06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch