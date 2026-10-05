EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in arGEN-X von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse EBR Handel mit der arGEN-X-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die arGEN-X-Aktie bei 258.80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38.640 arGEN-X-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der arGEN-X-Aktie auf 815.40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31’506.96 EUR wert. Damit wäre die Investition 215.07 Prozent mehr wert.

Alle arGEN-X-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 51.01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch