arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176
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05.10.2026 10:02:19
EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in arGEN-X von vor 5 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in arGEN-X-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse EBR Handel mit der arGEN-X-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die arGEN-X-Aktie bei 258.80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38.640 arGEN-X-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der arGEN-X-Aktie auf 815.40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31’506.96 EUR wert. Damit wäre die Investition 215.07 Prozent mehr wert.
Alle arGEN-X-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 51.01 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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