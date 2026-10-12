EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse EBR Handel mit der arGEN-X-Aktie statt. Zum Handelsende standen arGEN-X-Anteile an diesem Tag bei 14.90 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6.711 arGEN-X-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 728.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’888.59 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4’788.59 Prozent angezogen.

arGEN-X erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 45.81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch