Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
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01.10.2026 10:02:04
EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Air Liquide-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Air Liquide-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurde die Air Liquide-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Air Liquide-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 59.27 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16.873 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Air Liquide-Papiers auf 170.88 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’883.23 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 188.32 Prozent erhöht.
Air Liquide markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 107.49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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