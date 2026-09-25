EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Adyen BV Parts Sociales-Papier an der Börse EAM ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 646.10 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15.477 Adyen BV Parts Sociales-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 843.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’055.25 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 30.55 Prozent.

Adyen BV Parts Sociales war somit zuletzt am Markt 27.27 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch