Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
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25.09.2026 10:02:17
EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Adyen BV Parts Sociales-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Adyen BV Parts Sociales-Papier an der Börse EAM ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 646.10 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15.477 Adyen BV Parts Sociales-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 843.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’055.25 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 30.55 Prozent.
Adyen BV Parts Sociales war somit zuletzt am Markt 27.27 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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