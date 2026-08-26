EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die TotalEnergies-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen TotalEnergies-Anteile an diesem Tag bei 37.65 EUR. Bei einem TotalEnergies-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 265.576 TotalEnergies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 20’104.12 EUR, da sich der Wert einer TotalEnergies-Aktie am 25.08.2026 auf 75.70 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 101.04 Prozent.

Der TotalEnergies-Wert an der Börse wurde auf 168.99 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch