|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender TotalEnergies-Einstieg?
|
28.10.2026 10:02:30
EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TotalEnergies von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen TotalEnergies-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit TotalEnergies-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 53.48 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die TotalEnergies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 186.986 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 83.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’519.82 EUR wert. Aus 10’000 EUR wurden somit 15’519.82 EUR, was einer positiven Performance von 55.20 Prozent entspricht.
TotalEnergies war somit zuletzt am Markt 184.61 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu TotalEnergies
|
28.10.26
|Ausblick: TotalEnergies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Börse Europa in Rot: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwacher Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
22.10.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Zuversicht in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu TotalEnergies
|26.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|21.10.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|26.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|21.10.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|26.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|19.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen freundlich - Nikkei stark
An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag uneinheitlich zu.