EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TotalEnergies von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit TotalEnergies-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 53.48 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die TotalEnergies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 186.986 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 83.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’519.82 EUR wert. Aus 10’000 EUR wurden somit 15’519.82 EUR, was einer positiven Performance von 55.20 Prozent entspricht.

TotalEnergies war somit zuletzt am Markt 184.61 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch