|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnendes TotalEnergies-Investment?
|
11.11.2026 10:02:29
EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in TotalEnergies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Das TotalEnergies-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 43.87 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 22.797 TotalEnergies-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 78.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’782.74 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 78.27 Prozent gesteigert.
Alle TotalEnergies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 173.78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu TotalEnergies
|
11.11.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 klettert (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Dienstagshandel in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Am Dienstagmittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu TotalEnergies
|06.11.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|04.11.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|04.11.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|04.11.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
TotalEnergies am 11.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im MInus
Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste. Der heimische Aktienmarkt konnte seine Verluste am Mittwoch ausgleichen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich unterdessen höher. Die US-Börsen schlossen höher.