EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 5 Jahren eingebracht

Das TotalEnergies-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 43.87 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 22.797 TotalEnergies-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 78.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’782.74 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 78.27 Prozent gesteigert.

Alle TotalEnergies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 173.78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch