EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden TotalEnergies-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 39.00 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in TotalEnergies-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25.638 TotalEnergies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’049.50 EUR, da sich der Wert eines TotalEnergies-Anteils am 20.10.2026 auf 79.94 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 104.95 Prozent.

Zuletzt verbuchte TotalEnergies einen Börsenwert von 179.11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch