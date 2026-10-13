EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sanofi-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 13.10.2025 wurde die Sanofi-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 84.16 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Sanofi-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 118.821 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 71.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’507.60 EUR wert. Mit einer Performance von -14.92 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Sanofi zuletzt 85.23 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch