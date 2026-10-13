Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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13.10.2026 10:02:21
EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sanofi-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Sanofi-Einstiegs gewesen.
Am 13.10.2025 wurde die Sanofi-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 84.16 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Sanofi-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 118.821 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 71.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’507.60 EUR wert. Mit einer Performance von -14.92 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Sanofi zuletzt 85.23 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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