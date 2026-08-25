Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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25.08.2026 10:02:17
EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Sanofi-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Sanofi-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 98.71 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Sanofi-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10.131 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 78.28 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 793.03 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 20.70 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Sanofi belief sich zuletzt auf 94.08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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