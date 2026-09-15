Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
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15.09.2026 10:02:07
EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 15.09.2021 wurde das Nordea Bank Abp Registered-Papier an der Börse HEX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10.45 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 95.675 Nordea Bank Abp Registered-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’684.37 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Anteils am 14.09.2026 auf 17.61 EUR belief. Mit einer Performance von +68.44 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Nordea Bank Abp Registered wurde am Markt mit 60.44 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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