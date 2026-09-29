Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
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29.09.2026 10:02:12
EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Nordea Bank Abp Registered gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse HEX Handel mit der Nordea Bank Abp Registered-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14.25 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7.018 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 125.54 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Papiers am 28.09.2026 auf 17.89 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25.54 Prozent vermehrt.
Nordea Bank Abp Registered wurde jüngst mit einem Börsenwert von 60.59 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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