Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’076 -1.4%  SPI 19’879 -0.9%  Dow 52’982 -0.8%  DAX 26’012 0.0%  Euro 0.9407 0.0%  EStoxx50 6’413 0.1%  Gold 4’403 0.0%  Bitcoin 63’415 -1.0%  Dollar 0.8092 0.0%  Öl 97.5 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Sandoz124359842Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
China-Aktien überflügeln USA: IPO-Rekord im direkten Vergleich
Alcon-Aktie verliert: Neue Linsen und OP-System an ESCRS vorgestellt
UniCredit-Aktie fällt dennoch: EZB stärkt Kapitalquote der italienischen Bank
Aktie im Fokus: Renault sichert sich GM-Manager Diernaz für die Markenführung
Airbus verzeichnet weiterhin rege Nachfrage im August - Aktie schwächelt
Suche...

Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Investmentbeispiel 08.09.2026 10:02:16

EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Nordea Bank Abp Registered Shs
16.70 CHF -0.45%
Kaufen Verkaufen

Am 08.09.2023 wurde die Nordea Bank Abp Registered-Aktie via Börse HEX gehandelt. Zum Handelsende standen Nordea Bank Abp Registered-Anteile an diesem Tag bei 10.10 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert, befänden sich nun 9.905 Nordea Bank Abp Registered-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.09.2026 auf 17.88 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 177.10 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 77.10 Prozent gesteigert.

Nordea Bank Abp Registered erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 60.75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
04.09.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
17.08.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial

inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall

Inside Trading & Investment

14:12 Logo WHS Praktische KI-Anwendung im Trading: Nie wieder stundenlang Charts beobachten?
10:16 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
09:51 EZB vor dem nächsten Zinsschritt
09:11 SG-Marktüberblick: 08.09.2026
08:58 Novartis und Swiss Re belasten
08:04 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Per Abwärts-Gap in die neue Woche
04.09.26 Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall
03.09.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’689.93 19.43 SJBE8U
Short 14’990.25 13.80 SJYB2U
Short 15’543.86 8.95 SGHB3U
SMI-Kurs: 14’076.35 08.09.2026 15:10:38
Long 13’492.06 19.30 SGBWIU
Long 13’196.19 13.80 S8BFJU
Long 12’609.01 8.81 S42B5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Novartis-Aktie fällt zweistellig: Del-desiran verfehlt Studienziel bei Muskelkrankheit - Milliarden an Börsenwert vernichtet
Swiss Re-Aktie im Minus: Milliardenpotenzial für Versicherer durch KI-Rechenzentren - Wachsende Risiken im Rückversicherungsmarkt
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UBS von vor einem Jahr abgeworfen
NVIDIA-Aktie im Check: So reagieren Analysten auf die Übernahme von Hugging Face
Coinbase-CEO: Bitcoin-Kurs könnte auf bis zu 400'000 US-Dollar klettern
Novartis-Aktie knickt ein: Ziel in Phase-III-Studie zu Herzmedikament verfehlt
SMI schliesslich mit Verlusten -- DAX beendet Handel knapp über 26'000-Punkte-Marke -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Steigende Ölpreise belasten: SMI tiefrot - Novartis bremst erneut -- DAX stabil - 26'000 Punkte im Blick -- Rote Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.