Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
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08.09.2026 10:02:16
EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 08.09.2023 wurde die Nordea Bank Abp Registered-Aktie via Börse HEX gehandelt. Zum Handelsende standen Nordea Bank Abp Registered-Anteile an diesem Tag bei 10.10 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert, befänden sich nun 9.905 Nordea Bank Abp Registered-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.09.2026 auf 17.88 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 177.10 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 77.10 Prozent gesteigert.
Nordea Bank Abp Registered erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 60.75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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12:26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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10:02
|EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
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Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|24.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
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