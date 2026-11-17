Am 17.11.2016 wurde das Nordea Bank Abp Registered-Papier an der Börse HEX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9.86 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 101.471 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.11.2026 1’731.10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17.06 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 73.11 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Nordea Bank Abp Registered eine Marktkapitalisierung von 58.12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch