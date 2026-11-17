|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Anlage
|
17.11.2026 10:02:05
EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 17.11.2016 wurde das Nordea Bank Abp Registered-Papier an der Börse HEX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9.86 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 101.471 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.11.2026 1’731.10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17.06 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 73.11 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Nordea Bank Abp Registered eine Marktkapitalisierung von 58.12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|
12:26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
10:02
|EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht am Montagmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen lässt sich eine schwächere Tendenz beobachten. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.