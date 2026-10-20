Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
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20.10.2026 10:02:12
EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse HEX Handel mit Nordea Bank Abp Registered-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an diesem Tag 9.45 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10.588 Nordea Bank Abp Registered-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 15.48 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 163.84 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 163.84 EUR entspricht einer Performance von +63.84 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Nordea Bank Abp Registered eine Börsenbewertung in Höhe von 53.37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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