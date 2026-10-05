EURO STOXX 50-Papier Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nokia-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden Nokia-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse HEX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4.15 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2’411.382 Nokia-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Nokia-Aktie auf 9.41 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22’686.28 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 126.86 Prozent vermehrt.

Nokia erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 52.67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch