Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
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19.10.2026 10:02:40
EURO STOXX 50-Papier Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nokia von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Nokia eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nokia-Anteilen via Börse HEX ausgeführt. Der Schlusskurs der Nokia-Aktie betrug an diesem Tag 5.10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 196.078 Nokia-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Nokia-Aktie auf 8.42 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’651.37 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65.14 Prozent vermehrt.
Der Nokia-Wert an der Börse wurde auf 47.66 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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