EURO STOXX 50-Papier Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nokia von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nokia-Anteilen via Börse HEX ausgeführt. Der Schlusskurs der Nokia-Aktie betrug an diesem Tag 5.10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 196.078 Nokia-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Nokia-Aktie auf 8.42 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’651.37 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65.14 Prozent vermehrt.

Der Nokia-Wert an der Börse wurde auf 47.66 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch