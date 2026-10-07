EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier statt. Zur Schlussglocke waren LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile an diesem Tag 637.90 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.157 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 60.45 EUR, da sich der Wert einer LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie am 06.10.2026 auf 385.60 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39.55 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eine Börsenbewertung in Höhe von 187.36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch