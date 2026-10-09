Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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|Profitables Iberdrola SA-Investment?
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09.10.2026 10:02:31
EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Iberdrola SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Iberdrola SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Iberdrola SA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16.50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 60.606 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.10.2026 1’279.39 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 21.11 EUR belief. Damit wäre die Investition um 27.94 Prozent gestiegen.
Iberdrola SA wurde am Markt mit 135.84 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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