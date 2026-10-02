EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Iberdrola SA-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Iberdrola SA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4.88 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investierten, hätten nun 20.479 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.10.2026 424.53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20.73 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 324.53 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Iberdrola SA eine Börsenbewertung in Höhe von 133.76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch