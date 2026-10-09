EURO STOXX 50-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor einem Jahr verdient

Das Engie (ex GDF Suez)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Engie (ex GDF Suez)-Papier bei 18.88 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 529.661 Engie (ex GDF Suez)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’028.60 EUR, da sich der Wert eines Engie (ex GDF Suez)-Anteils am 08.10.2026 auf 22.71 EUR belief. Damit wäre die Investition 20.29 Prozent mehr wert.

Am Markt war Engie (ex GDF Suez) jüngst 57.74 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch