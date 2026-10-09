Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitables Engie (ex GDF Suez)-Investment?
|
09.10.2026 10:02:31
EURO STOXX 50-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Engie (ex GDF Suez)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Das Engie (ex GDF Suez)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Engie (ex GDF Suez)-Papier bei 18.88 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 529.661 Engie (ex GDF Suez)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’028.60 EUR, da sich der Wert eines Engie (ex GDF Suez)-Anteils am 08.10.2026 auf 22.71 EUR belief. Damit wäre die Investition 20.29 Prozent mehr wert.
Am Markt war Engie (ex GDF Suez) jüngst 57.74 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Engie (ex GDF Suez)
Analysen zu Engie (ex GDF Suez)
|25.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.25
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren im Plus am letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.