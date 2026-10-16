EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BNP Paribas-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 16.10.2025 wurde das BNP Paribas-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der BNP Paribas-Aktie betrug an diesem Tag 77.98 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 128.238 BNP Paribas-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’405.49 EUR, da sich der Wert einer BNP Paribas-Aktie am 15.10.2026 auf 88.94 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 14.05 Prozent.

Am Markt war BNP Paribas jüngst 99.52 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch