BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
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11.09.2026 10:02:23
EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BNP Paribas-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in BNP Paribas-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem BNP Paribas-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 47.93 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die BNP Paribas-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.086 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 102.64 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 214.15 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 114.15 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für BNP Paribas eine Börsenbewertung in Höhe von 114.15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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