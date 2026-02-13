BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
|
13.02.2026 10:02:29
EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in BNP Paribas eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das BNP Paribas-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 63.32 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die BNP Paribas-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.579 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.02.2026 144.65 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 91.59 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +44.65 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas bezifferte sich zuletzt auf 102.05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
