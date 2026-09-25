EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem BNP Paribas-Papier statt. Zur Schlussglocke war die BNP Paribas-Aktie an diesem Tag 60.42 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 165.508 BNP Paribas-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (98.43 EUR), wäre das Investment nun 16’290.96 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 62.91 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas belief sich zuletzt auf 111.30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch