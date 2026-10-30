EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASML NV-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden ASML NV-Anteile via Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 552.00 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die ASML NV-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.181 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 272.61 EUR, da sich der Wert eines ASML NV-Anteils am 29.10.2026 auf 1’504.80 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 172.61 Prozent.

Am Markt war ASML NV jüngst 579.98 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch