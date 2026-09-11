ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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11.09.2026 10:02:23
EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML NV von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in ASML NV-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse EAM wochenend-bedingt kein Handel mit ASML NV-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 732.10 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13.659 ASML NV-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des ASML NV-Papiers auf 1’474.20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20’136.59 EUR wert. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 20’136.59 EUR entspricht einer Performance von +101.37 Prozent.
Der Börsenwert von ASML NV belief sich jüngst auf 577.20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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