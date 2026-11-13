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|ASML NV-Performance im Blick
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13.11.2026 10:02:23
EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML NV von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ASML NV-Aktie Anlegern gebracht.
Am 13.11.2016 wurde das ASML NV-Papier an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das ASML NV-Papier bei 91.19 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 109.661 ASML NV-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 1’376.80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 150’981.47 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1’409.81 Prozent zugenommen.
Am Markt war ASML NV jüngst 541.05 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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