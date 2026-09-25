EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASML NV von vor einem Jahr abgeworfen

Die ASML NV-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende stand die ASML NV-Aktie an diesem Tag bei 811.70 EUR. Bei einem ASML NV-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.232 ASML NV-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ASML NV-Aktie auf 1’503.20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’851.92 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 85.19 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von ASML NV belief sich zuletzt auf 584.22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch