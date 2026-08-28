ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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28.08.2026 10:02:25
EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ASML NV-Aktien verdienen können.
Am 28.08.2025 wurde das ASML NV-Papier via Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke war das ASML NV-Papier an diesem Tag 654.30 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.153 ASML NV-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 227.17 EUR, da sich der Wert einer ASML NV-Aktie am 27.08.2026 auf 1’486.40 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 127.17 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von ASML NV betrug jüngst 577.20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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