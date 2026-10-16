ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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16.10.2026 10:02:18
EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen ASML NV-Investment verdienen können.
Am 16.10.2016 wurde die ASML NV-Aktie via Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 92.23 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 10.842 ASML NV-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’875.53 EUR, da sich der Wert eines ASML NV-Anteils am 15.10.2026 auf 1’464.20 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1’487.55 Prozent zugenommen.
Insgesamt war ASML NV zuletzt 589.00 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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