Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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|Ahold Delhaize (Ahold)-Performance
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25.08.2026 10:02:17
EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie via Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendete das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier bei 28.69 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 34.855 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien. Die gehaltenen Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile wären am 24.08.2026 1’093.76 EUR wert, da der Schlussstand 31.38 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9.38 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Ahold Delhaize (Ahold) bezifferte sich zuletzt auf 26.86 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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