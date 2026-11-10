Euro STOXX 50-Handel aktuell: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50

Am Dienstag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0.74 Prozent fester bei 6’336.79 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5.343 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.467 Prozent höher bei 6’319.81 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’290.45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 6’373.88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’319.81 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 6’173.37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’535.62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5’664.46 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.31 Prozent. Bei 6’577.20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 2.62 Prozent auf 84.07 EUR), Deutsche Bank (+ 2.00 Prozent auf 33.12 EUR), Deutsche Börse (+ 1.84 Prozent auf 320.80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.80 Prozent auf 576.20 EUR) und Allianz (+ 1.42 Prozent auf 463.50 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Siemens Energy (-3.43 Prozent auf 119.84 EUR), Eni (-1.38 Prozent auf 24.61 EUR), BMW (-1.26 Prozent auf 58.12 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.18 Prozent auf 41.37 EUR) und Deutsche Telekom (-0.92 Prozent auf 25.92 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 8’089’328 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 494.723 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.18 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch