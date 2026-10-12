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12.10.2026 09:28:16
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen
Der Euro STOXX 50 bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.
Am Montag notiert der Euro STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX 0.58 Prozent höher bei 6’209.23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.299 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.049 Prozent auf 6’176.38 Punkte an der Kurstafel, nach 6’173.37 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’176.38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6’209.23 Punkten.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’325.13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’269.97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 5’531.32 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6.13 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’376.81 Punkte.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 1.37 Prozent auf 30.33 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.19 Prozent auf 40.06 EUR), Siemens (+ 0.99 Prozent auf 274.80 EUR), Enel (+ 0.89 Prozent auf 8.97 EUR) und Allianz (+ 0.82 Prozent auf 420.40 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-1.77 Prozent auf 57.82 EUR), Eni (-1.01 Prozent auf 24.94 EUR), BASF (-0.41 Prozent auf 51.47 EUR), Bayer (-0.02 Prozent auf 43.76 EUR) und SAP SE (+ 0.00 Prozent auf 191.46 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 582’422 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 617.285 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Die TotalEnergies-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.70 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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