Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|STOXX-Handel im Fokus
|
19.10.2026 09:28:15
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels schwächer
Der Euro STOXX 50 bewegt sich am Montag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.
Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.74 Prozent auf 6’158.47 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.347 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.231 Prozent auf 6’189.90 Punkte an der Kurstafel, nach 6’204.23 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’158.47 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’189.90 Zählern.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’236.20 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6’230.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 5’607.39 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5.27 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’577.20 Punkten. 5’376.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 1.04 Prozent auf 26.23 EUR), SAP SE (+ 0.25 Prozent auf 199.72 EUR), Enel (+ 0.13 Prozent auf 9.20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0.05 Prozent auf 6.04 EUR) und Deutsche Telekom (-0.04 Prozent auf 25.88 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-2.42 Prozent auf 1’063.80 EUR), Airbus SE (-2.02 Prozent auf 194.90 EUR), Deutsche Bank (-1.52 Prozent auf 28.89 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.10 Prozent auf 57.58 EUR) und Siemens (-1.03 Prozent auf 267.85 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 267’317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 569.339 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte
Im Euro STOXX 50 hat die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.48 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
09:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagnachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Freitagmittag an Boden (finanzen.ch)
|
16.10.26
|DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Schwacher Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|07.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6’149.27
|-0.89%
Börse aktuell - Live TickerAnleger üben sich in Zurückhaltung: SMI gibt nach -- DAX mit Verlusten zum Wochenstart -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markiert einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.