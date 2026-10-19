Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels schwächer

Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.74 Prozent auf 6’158.47 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.347 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.231 Prozent auf 6’189.90 Punkte an der Kurstafel, nach 6’204.23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’158.47 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’189.90 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’236.20 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6’230.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 5’607.39 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5.27 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’577.20 Punkten. 5’376.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 1.04 Prozent auf 26.23 EUR), SAP SE (+ 0.25 Prozent auf 199.72 EUR), Enel (+ 0.13 Prozent auf 9.20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0.05 Prozent auf 6.04 EUR) und Deutsche Telekom (-0.04 Prozent auf 25.88 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-2.42 Prozent auf 1’063.80 EUR), Airbus SE (-2.02 Prozent auf 194.90 EUR), Deutsche Bank (-1.52 Prozent auf 28.89 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.10 Prozent auf 57.58 EUR) und Siemens (-1.03 Prozent auf 267.85 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 267’317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 569.339 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Im Euro STOXX 50 hat die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.48 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch