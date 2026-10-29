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29.10.2026 09:28:20
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verliert zum Start des Donnerstagshandels
Der Euro STOXX 50 setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.
Am Donnerstag steht der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.18 Prozent im Minus bei 6’156.73 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5.315 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.142 Prozent leichter bei 6’159.08 Punkten in den Handel, nach 6’167.81 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’159.84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’147.28 Punkten.
Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1.57 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 6’320.26 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 29.07.2026, den Stand von 6’248.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5’705.81 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.24 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’376.81 Punkte.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 2.88 Prozent auf 162.60 EUR), Rheinmetall (+ 2.39 Prozent auf 1’036.20 EUR), Airbus SE (+ 2.15 Prozent auf 196.12 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.99 Prozent auf 25.64 EUR) und Deutsche Börse (+ 0.73 Prozent auf 315.70 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Intesa Sanpaolo (-1.28 Prozent auf 5.94 EUR), Infineon (-0.88 Prozent auf 52.97 EUR), SAP SE (-0.66 Prozent auf 209.80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.53 Prozent auf 39.62 EUR) und BASF (-0.47 Prozent auf 52.59 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 638’656 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 574.119 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel
Die BNP Paribas-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.61 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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