Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsstart

Am Dienstag sinkt der Euro STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX um 0.20 Prozent auf 6’104.02 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.241 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.118 Prozent auf 6’109.00 Punkte an der Kurstafel, nach 6’116.23 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6’115.60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’095.96 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6’302.82 Punkte. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 27.07.2026, den Stand von 6’282.21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’711.06 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 4.34 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 1.22 Prozent auf 124.66 EUR), Infineon (+ 0.98 Prozent auf 50.69 EUR), SAP SE (+ 0.14 Prozent auf 212.55 EUR), Enel (-0.08 Prozent auf 9.21 EUR) und Bayer (-0.09 Prozent auf 45.52 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Intesa Sanpaolo (-1.30 Prozent auf 5.92 EUR), UniCredit (-1.26 Prozent auf 72.89 EUR), Airbus SE (-1.23 Prozent auf 191.10 EUR), BMW (-1.21 Prozent auf 57.04 EUR) und Rheinmetall (-1.16 Prozent auf 1’022.20 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 399’514 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 551.148 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.24 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.50 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch