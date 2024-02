Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt mittags im Minus

Um 12:09 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.20 Prozent schwächer bei 4’681.40 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4.062 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0.015 Prozent höher bei 4’691.57 Punkten, nach 4’690.87 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4’678.36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4’694.88 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0.544 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4’463.51 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 07.11.2023, einen Stand von 4’153.37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.02.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4’209.31 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3.74 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4’694.88 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’380.97 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Ferrari (+ 2.57 Prozent auf 358.75 EUR), Stellantis (+ 2.34 Prozent auf 21.96 EUR), BMW (+ 2.04 Prozent auf 99.55 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.31 Prozent auf 64.80 EUR) und adidas (+ 0.83 Prozent auf 177.66 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-4.43 Prozent auf 32.11 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-4.18 Prozent auf 42.55 EUR), Intesa Sanpaolo (-2.98 Prozent auf 2.81 EUR), Eni (-1.16 Prozent auf 14.44 EUR) und Deutsche Telekom (-1.01 Prozent auf 22.44 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’944’915 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 389.465 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 3.99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch