Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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21.10.2026 17:58:17
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen
Der Euro STOXX 50 gewann am Abend an Wert.
Am Mittwoch sprang der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 1.35 Prozent auf 6’204.52 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5.295 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.283 Prozent auf 6’138.99 Punkte an der Kurstafel, nach 6’121.66 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’210.52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’125.45 Einheiten.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0.236 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’318.20 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6’285.63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’686.83 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6.05 Prozent zu Buche. Bei 6’577.20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5’376.81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 3.52 Prozent auf 208.65 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2.99 Prozent auf 6.06 EUR), Airbus SE (+ 2.70 Prozent auf 198.88 EUR), Bayer (+ 2.64 Prozent auf 44.63 EUR) und Siemens Energy (+ 2.55 Prozent auf 133.64 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-3.23 Prozent auf 1’020.00 EUR), BMW (-1.11 Prozent auf 57.00 EUR), Deutsche Telekom (-0.86 Prozent auf 25.50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.77 Prozent auf 41.04 EUR) und Eni (-0.42 Prozent auf 26.27 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne
Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 8’607’233 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 576.585 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf
Die TotalEnergies-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.43 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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