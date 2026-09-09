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09.09.2026 17:58:17
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein
Der Euro STOXX 50 bewegte sich zum Handelsende auf rotem Terrain.
Am Mittwoch bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 1.70 Prozent schwächer bei 6’304.00 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.454 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.283 Prozent schwächer bei 6’395.01 Punkten, nach 6’413.17 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’395.01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 6’275.34 Einheiten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 1.27 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6’523.86 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’049.74 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’368.82 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 7.75 Prozent. 6’577.20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. 5’376.81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1.51 Prozent auf 23.88 EUR), SAP SE (+ 0.64 Prozent auf 182.86 EUR), Enel (-0.27 Prozent auf 8.92 EUR), Bayer (-0.30 Prozent auf 49.26 EUR) und UniCredit (-0.75 Prozent auf 83.50 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-3.75 Prozent auf 1’012.40 EUR), Siemens (-2.97 Prozent auf 264.40 EUR), Infineon (-2.57 Prozent auf 56.95 EUR), Siemens Energy (-2.50 Prozent auf 145.14 EUR) und Deutsche Börse (-2.28 Prozent auf 273.70 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 5’675’864 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 578.281 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte
Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.76 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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