Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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06.10.2026 15:58:13
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Am Dienstagnachmittag Gewinne im Euro STOXX 50
Der Euro STOXX 50 befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.
Am Dienstag notiert der Euro STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX 0.44 Prozent höher bei 6’269.37 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5.345 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.168 Prozent auf 6’252.63 Punkte an der Kurstafel, nach 6’242.14 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’310.74 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’252.63 Zählern.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 6’392.93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’398.01 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5’628.72 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.16 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’376.81 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 2.77 Prozent auf 81.33 EUR), SAP SE (+ 2.32 Prozent auf 189.34 EUR), BASF (+ 1.87 Prozent auf 51.18 EUR), Deutsche Börse (+ 1.76 Prozent auf 294.80 EUR) und adidas (+ 1.58 Prozent auf 144.55 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-3.18 Prozent auf 949.00 EUR), Deutsche Telekom (-1.12 Prozent auf 26.53 EUR), Airbus SE (-0.74 Prozent auf 187.76 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.24 Prozent auf 509.20 EUR) und BMW (-0.22 Prozent auf 54.10 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’968’975 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 638.329 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte
Die TotalEnergies-Aktie verzeichnet mit 7.22 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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