Euro STOXX 50 aktuell: So steht der Euro STOXX 50 mittags

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.94 Prozent höher bei 6’184.42 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5.304 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.043 Prozent stärker bei 6’129.38 Punkten, nach 6’126.73 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’129.38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’193.63 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1.12 Prozent zurück. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 6’311.56 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6’284.27 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 09.10.2025, einen Stand von 5’625.56 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.71 Prozent aufwärts. 6’577.20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 3.68 Prozent auf 191.42 EUR), Siemens (+ 2.55 Prozent auf 271.00 EUR), adidas (+ 2.08 Prozent auf 149.55 EUR), Infineon (+ 1.94 Prozent auf 60.04 EUR) und Siemens Energy (+ 1.75 Prozent auf 145.00 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-6.86 Prozent auf 24.99 EUR), Eni (-0.88 Prozent auf 24.71 EUR), Rheinmetall (-0.74 Prozent auf 928.00 EUR), BASF (-0.58 Prozent auf 51.47 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0.24 Prozent auf 6.13 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6’363’494 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 620.600 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.95 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch