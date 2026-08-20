Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.27 Prozent leichter bei 6’426.77 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 5.509 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.045 Prozent auf 6’447.37 Punkte an der Kurstafel, nach 6’444.46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’406.66 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’451.51 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1.85 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’227.40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5’976.07 Punkte. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’472.32 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.85 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 1.93 Prozent auf 24.50 EUR), Infineon (+ 0.91 Prozent auf 55.48 EUR), UniCredit (+ 0.68) Prozent auf 82.97 EUR), Deutsche Börse (+ 0.50 Prozent auf 279.30 EUR) und Allianz (+ 0.07 Prozent auf 438.30 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen adidas (-3.18 Prozent auf 150.95 EUR), BASF (-1.35 Prozent auf 51.09 EUR), Bayer (-1.27 Prozent auf 48.39 EUR), SAP SE (-1.07 Prozent auf 183.92 EUR) und Airbus SE (-1.01 Prozent auf 205.90 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 2’324’470 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 594.237 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.29 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch