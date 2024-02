Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 sackt am Donnerstagmittag ab

Am Donnerstag verbucht der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0.14 Prozent auf 4’641.74 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4.067 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.139 Prozent auf 4’641.94 Punkte an der Kurstafel, nach 4’648.40 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’644.38 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4’619.48 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0.107 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4’521.65 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 01.11.2023, wurde der Euro STOXX 50 auf 4’091.71 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 01.02.2023, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4’171.44 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2.86 Prozent nach oben. Bei 4’674.74 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’380.97 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Ferrari (+ 2.52 Prozent auf 332.85 EUR), Stellantis (+ 0.90 Prozent auf 20.63 EUR), BMW (+ 0.76 Prozent auf 97.52 EUR), Infineon (+ 0.74 Prozent auf 34.00 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.56 Prozent auf 63.20 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil adidas (-5.95 Prozent auf 165.64 EUR), UniCredit (-2.69 Prozent auf 26.86 EUR), Enel (-2.15 Prozent auf 6.20 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.04 Prozent auf 2.84 EUR) und BASF (-0.73 Prozent auf 44.14 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2’975’924 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 390.033 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

2024 präsentiert die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10.88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch