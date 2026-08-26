Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mit positivem Vorzeichen

Am Mittwoch legt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0.63 Prozent auf 6’496.23 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5.506 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.107 Prozent auf 6’462.53 Punkte an der Kurstafel, nach 6’455.63 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’496.23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 6’453.81 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0.656 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’280.94 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’064.15 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 26.08.2025, mit 5’383.68 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 11.04 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Bank (+ 4.76 Prozent auf 34.78 EUR), Rheinmetall (+ 2.50 Prozent auf 1’146.20 EUR), UniCredit (+ 2.48 Prozent auf 86.00 EUR), Airbus SE (+ 1.93 Prozent auf 208.55 EUR) und Siemens (+ 1.52 Prozent auf 289.90 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-2.11 Prozent auf 181.54 EUR), Eni (-1.63 Prozent auf 22.93 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.17 Prozent auf 72.44 EUR), Enel (-0.57 Prozent auf 9.55 EUR) und BMW (-0.45 Prozent auf 57.74 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 6’323’776 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 574.196 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.13 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch