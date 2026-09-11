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Euro STOXX 50-Marktbericht 11.09.2026 17:58:15

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Plus

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Plus

Der Euro STOXX 50 entwickelte sich heute positiv.

Rheinmetall
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Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel letztendlich um 0.85 Prozent höher bei 6’322.51 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.367 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.360 Prozent auf 6’291.52 Punkte an der Kurstafel, nach 6’268.97 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’341.44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’285.11 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0.978 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 6’551.22 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6’056.96 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der Euro STOXX 50 5’386.77 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8.07 Prozent zu. 6’577.20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 4.95 Prozent auf 58.56 EUR), Deutsche Telekom (+ 2.55 Prozent auf 28.59 EUR), Siemens (+ 2.54 Prozent auf 264.65 EUR), Siemens Energy (+ 2.44 Prozent auf 144.26 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1.90 Prozent auf 6.81 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil BASF (-2.83 Prozent auf 51.83 EUR), Rheinmetall (-2.54 Prozent auf 990.60 EUR), Deutsche Börse (-1.22 Prozent auf 276.30 EUR), Bayer (-1.09 Prozent auf 48.17 EUR) und Eni (-0.54 Prozent auf 24.06 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5’243’863 Aktien gehandelt. Mit 577.202 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
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Long 12’372.63 8.84 S7SB9U
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