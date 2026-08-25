Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen

Zum Handelsende erhöhte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.20 Prozent auf 6’460.58 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5.513 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.304 Prozent höher bei 6’467.56 Punkten in den Handel, nach 6’447.98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6’452.35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’489.57 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, mit 6’280.94 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’136.66 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’443.96 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 10.43 Prozent. Bei 6’577.20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’376.81 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2.70 Prozent auf 152.76 EUR), Siemens (+ 1.76 Prozent auf 285.55 EUR), Bayer (+ 1.61 Prozent auf 49.26 EUR), Infineon (+ 1.27 Prozent auf 54.85 EUR) und Allianz (+ 1.03 Prozent auf 450.00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil adidas (-1.71 Prozent auf 152.60 EUR), BASF (-1.43 Prozent auf 51.68 EUR), Eni (-1.08 Prozent auf 23.39 EUR), SAP SE (-0.93 Prozent auf 185.46 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0.70 Prozent auf 73.30 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 5’417’682 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 580.439 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch