EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Euro STOXX 50 aktuell
|
13.11.2026 17:58:11
Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone
Kaum bewegt zeigte sich der Euro STOXX 50 zum Handelsende.
Der Euro STOXX 50 ging nahezu unverändert (minus 0.17 Prozent) bei 6’388.04 Punkten aus dem Handel. Damit sind die enthaltenen Werte 5.511 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.124 Prozent leichter bei 6’391.06 Punkten in den Handel, nach 6’398.98 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’372.27 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’412.65 Zählern.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 3.56 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Stand von 6’167.01 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 6’545.47 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 5’742.79 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 9.19 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1.11 Prozent auf 25.88 EUR), Deutsche Börse (+ 1.04 Prozent auf 330.40 EUR), Allianz (+ 1.02 Prozent auf 477.20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.92 Prozent auf 591.20 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.59 Prozent auf 60.90 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Infineon (-4.29 Prozent auf 49.88 EUR), Siemens Energy (-0.94 Prozent auf 131.28 EUR), Rheinmetall (-0.92 Prozent auf 765.50 EUR), Siemens (-0.82 Prozent auf 279.40 EUR) und Airbus SE (-0.74 Prozent auf 206.75 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 7’296’552 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 541.050 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf
Die TotalEnergies-Aktie hat mit 6.95 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.39 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
ASML NV am 13.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6’386.86
|-0.19%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.