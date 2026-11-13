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Euro STOXX 50 aktuell 13.11.2026 17:58:11

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone

Kaum bewegt zeigte sich der Euro STOXX 50 zum Handelsende.

Der Euro STOXX 50 ging nahezu unverändert (minus 0.17 Prozent) bei 6’388.04 Punkten aus dem Handel. Damit sind die enthaltenen Werte 5.511 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.124 Prozent leichter bei 6’391.06 Punkten in den Handel, nach 6’398.98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’372.27 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’412.65 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 3.56 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Stand von 6’167.01 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 6’545.47 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 5’742.79 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 9.19 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1.11 Prozent auf 25.88 EUR), Deutsche Börse (+ 1.04 Prozent auf 330.40 EUR), Allianz (+ 1.02 Prozent auf 477.20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.92 Prozent auf 591.20 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.59 Prozent auf 60.90 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Infineon (-4.29 Prozent auf 49.88 EUR), Siemens Energy (-0.94 Prozent auf 131.28 EUR), Rheinmetall (-0.92 Prozent auf 765.50 EUR), Siemens (-0.82 Prozent auf 279.40 EUR) und Airbus SE (-0.74 Prozent auf 206.75 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 7’296’552 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 541.050 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Die TotalEnergies-Aktie hat mit 6.95 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.39 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 190.76 -0.73% Airbus SE
Allianz 430.10 0.84% Allianz
ASML NV 1’250.00 -0.48% ASML NV
Deutsche Börse AG 298.70 0.88% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 23.96 0.46% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 54.86 0.55% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 23.30 0.93% Eni S.p.A.
Infineon AG 46.00 -3.00% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 36.82 -3.11% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 533.40 0.87% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15.79 0.53% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 714.50 -0.78% Rheinmetall AG
Siemens AG 251.75 -1.04% Siemens AG
Siemens Energy AG 121.00 -2.28% Siemens Energy AG
TotalEnergies 74.93 1.85% TotalEnergies

ASML NV am 13.11.2026

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