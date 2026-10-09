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Euro STOXX 50-Entwicklung 09.10.2026 15:58:16

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 freundlich

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 freundlich

Der Euro STOXX 50 befindet sich am Nachmittag im Aufwind.

Mercedes-Benz Group
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Am Freitag notiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 1.15 Prozent fester bei 6’197.27 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5.304 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.043 Prozent auf 6’129.38 Punkte an der Kurstafel, nach 6’126.73 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6’204.47 Punkte, das Tagestief hingegen 6’129.38 Zähler.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0.912 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wies der Euro STOXX 50 6’311.56 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’284.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5’625.56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 5.93 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’376.81 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit BMW (+ 3.45 Prozent auf 53.98 EUR), SAP SE (+ 3.43 Prozent auf 190.96 EUR), Bayer (+ 2.77 Prozent auf 43.77 EUR), Siemens (+ 2.76 Prozent auf 271.55 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2.70 Prozent auf 40.08 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Deutsche Telekom (-6.90 Prozent auf 24.98 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.24 Prozent auf 6.13 EUR), Rheinmetall (-0.04 Prozent auf 934.50 EUR), Airbus SE (+ 0.10 Prozent auf 187.50 EUR) und BASF (+ 0.19 Prozent auf 51.87 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 9’490’593 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 620.600 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.95 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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